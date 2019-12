Irish Christmas a Cervignano con i Green Waves

Lunedì 16 dicembre, al Teatro Pasolini di Cervignano, con inizio alle 20.45, va in scena l'ultimo evento nel cartellone della stagione musicale 2019 a cura di Euritmica, con le atmosfere natalizie evocate dal gruppo dei Green Waves che propone “Irish Christmas”, una serata incentrata sulla tradizione musicale classica irlandese e celtica, con l’inserimento di alcuni pezzi più moderni e con letture sceniche affidate all'attrice Desy Gialuz. L'itinerario proposto è un affascinante percorso che ci porta a scoprire, all'interno di queste bellissime melodie, il substrato più profondo e più caratteristico di questa tradizione, tra le più amate in Irlanda.

I cinque musicisti (Fulvia Pellegrini, violino / Michele Budai, percussioni, voce / Massimiliano D’Osualdo, fisarmonica, piano / Lorenzo Marcolina, hornpipes, gaita, clarinetto, thin whistle / Michele Pucci, chitarra) nutrono una grande passione per il folk Irlandese e per i suoi strumenti tradizionali le cui calde e avvolgenti sonorità, che si alternano al racconto di storie affascinanti ed evocative di antica tradizione lette da Desy Gialuz, riusciranno ad allontanare lo spettatore, per un istante, dalle preoccupazioni e dai ritmi incalzanti e frenetici del quotidiano vivere.

La musica dei Green Waves racchiude tutte le policrome sfaccettature della musica tradizionale irlandese, le cui origini risalgono a tempi remoti del Seicento e Settecento e il cui ritmo caratteristico coinvolge chi lo ascolta. La band rielabora, con l’uso di strumenti tradizionali ma con un sound più attuale, questa matrice popolare di cui è tra le più valide rappresentanti sulla scena musicale italiana, in virtù dell’affiatamento e della qualità straordinaria dei singoli musicisti.

"Nollaig Shona Daoibh!" ovvero "Buon Natale a voi!" in gaelico, naturalmente!

La stagione musica del Pasolini riparte il 9 gennaio con il concerto del pianista Paolo Jannacci, in un’inedita veste di cantautore, che presenterà con la sua band il nuovo lavoro discografico “Canterò”.

Biglietti online su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro (aperta anche prima dello spettacolo, dalle 19.30). Info: www.teatropasolini.it e www.euritmica.it