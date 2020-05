It's My Dance, vince l'udinese Edoardo Comello

Parla friulano la prima edizione del talent show It's My Dance, ideato da Monica Ratti e Vittoria Cappelli e prodotto da Viktory Media, andata in onda sulla pagina Facebook di DanzaSì. Tra i nove concorrenti in gara, ad aggiudicarsi il primo premio è stato Edoardo Comello, giovane promessa udinese di quasi 16 anni. Nella motivazione della giuria si legge: "Ha saputo unire prestanza fisica ed eleganza in tutte le prove, ha dimostrato maturità di movimento nonostante la giovane età e una capacità interpretativa notevole che sicuramente sarà un valore aggiunto non da poco nella sua futura carriera. Siamo tutti sicuri di rivederlo presto e non vediamo l’ora!".

"L’idea - spiegano gli organizzatori - era quella di creare un programma dove la vera protagonista fosse la danza di qualità, un format che fosse televisivo ma che allo stesso tempo promuovesse valori imprescindibili come l’educazione, la disciplina e l’amore per l’arte. Il corretto svolgimento della competizione è stato reso possibile grazie all’assistenza di Oscar Pennacchi che ha svolto un lavoro di redazione degno di un format da prima serata Tv. Grazie alla giuria, composta da personalità di rilievo nel mondo della danza e non: Vittoria Cappelli, Macia Del Prete, Fabrizio Favale, Fabrizio Prolli, Gaia Straccamore, Alessandro Pondi, Luana Luciani, Alessandro Gatta, Massimo Zannola".

"Grazie anche ai nove insegnanti, chiamati a presentare i loro allievi e a commentarne le eliminazioni. Sono stati l’esempio assoluto di come si devono affrontare queste situazioni, esprimendo il loro pensiero e criticando quello degli altri accettando sempre i rispettivi punti di vista, dimostrando in pieno il fatto che il loro unico interesse è la crescita personale e artistica dei loro allievi. Susanna Plaino (Il balletto) – Maria Grazia Minopoli (Centro studi Evoluzione Danza) – Nicola Marino (NiMa Dance Group) – Daniela Pezzi (La soffitta delle arti) – Federica Comello (Axis danza) – Debora Ferrato (Step Accademia danza) – Lucia Giuffrida (Professione danza Parma) – Gisella Biondo (Dance Studio dipartimento professionale danza) – Piero Ferlito (Dietro le quinte). Una serata indimenticabile, per noi e per tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Il saluto migliore in questi casi, è un arrivederci".