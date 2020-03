Italia's got talent 'taglia' la mitica Catine

Catine, al secolo Caterina Tomasulo, è amatissima in Friuli grazie alla sua genuina comicità e per il suo amore sincero nei confronti della sua terra d'adozione.

Il pubblico friulano, che da sempre la segue e la acclama, ieri sera ha atteso invano che il provino per la trasmissione Italia's got talent venisse trasmesso, invece esigenze di produzione la sua partecipazione è stata tagliata.

Comprensibile la delusione e il dispiacere di Catine, ma soprattutto dei tanti friulani che speravano di poter ridere di qualche sua battuta a diffusione nazionale.

Un'occasione mancata, ma per quelli della blasonata trasmissione tv!

Catine ha pubblicato un video per i suoi fan in cui racconta come è andato il provino e perché sia stato tagliato, constatando amaramente che ''del Friuli e della Basilicata non importa a nessuno''.

"Mandi amici e amiche che aspettavate la mia esibizione. Mi dispiace ma non mi mandano in onda, mi hanno telefonato questo pomeriggio. A me non interessa la tv, mi interessa fare teatro e lavorare in Friuli. Mi hanno cercato loro, sono andata a Vicenza, a mie spese, e ho raccontato la mia storia, la mia storia di immigrante, il mio amore per il Friuli. Ho preso 4 sì dai giudici, ho i testimoni".

L'indole allegra e ironica di Catine ha subito reagito. In questo periodo in cui tanti eventi sono annullati causa Coronavirus, infatti, ha promesso di realizzare qualche video Facebook per ridere assieme e trascorrere, in allegria, un po' di tempo assieme.