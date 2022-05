Ivan Fedele, concerto monografico al Tartini di Trieste

Un omaggio a uno dei maggiori compositori della scena musicale contemporanea: questo propone “Ivan Fedele - concerto monografico”, la serata in cartellone mercoledì 4 maggio, nell’ambito dei Concerti del Tartini 2022. Appuntamento alle 20.30 come sempre nella Sala Tartini (via Ghega 12), in scena il pubblico troverà uno straordinario e inedito “Ensemble” con i giovani artisti Lorenzo Bosich e Francesco Gulic impegnati live electronics, Maria Iaiza e Luca Chiandotto al pianoforte, Ivan Boaro e Marco Viel percussioni. Si eseguiranno Pulse and light di Ivan Fedele per due pianoforti e live electronics, Wood-skin tracks per due percussionisti ed elettronica, Phasing per due pianoforti e due percussioni. Il concerto monografico di mercoledì sera è un omaggio ad un importante compositore ma anche parte di una serie di attività e collaborazioni che hanno visto negli anni una collaborazione attiva e continuativa tra Ivan Fedele e il Conservatorio Tartini. In questi giorni il compositore ha tenuto una masterclass per i nostri allievi e in anni recenti il Conservatorio Tartini, insieme alla Facoltà di Musica dell’Università di Belgrado, ha commissionato ad Ivan Fedele Galileo’s journey, un’opera multimediale, realizzata in prima esecuzione assoluta, da un ensemble misto delle due Accademie, al Mittelfest nel 2021 e poi in altre prestigiose istituzioni in Italia e all’Estero. Questo concerto è realizzato in collaborazione fra i Dipartimenti di Teoria della musica, armonia, analisi, direzione d' orchestra e musicologia e di Nuovi linguaggi musicali del Conservatorio di Musica Tartini di Trieste. L’ingresso al concerto è libero su prenotazione e fino ad esaurimento posti, info tel 040.6724911. Il cartellone dei Concerti del Tartini è curato dal responsabile di produzione Andrea Amendola con il direttore del Conservatorio Sandro Torlontano. Dettagli conts.it



Ivan Fedele, nato a Lecce nel 1953, è una delle figure di rilievo della composizione musicale contemporanea. Allievo di Renato Dionisi, Azio Corghi e Franco Donatoni ha sviluppato una sua personalissima poetica musicale che nel tempo, oltre che all’aspetto strutturale delle composizioni, lo ha spinto a prestare sempre più attenzione alla ricerca timbrica del suono e alla più inedite possibilità di diffusione dello stesso nello spazio. I brani con componenti elettroniche presentati in questo concerto rappresentano alcuni dei più recenti approdi della poetica del compositore. Ivan Fedele è stato anche un prestigioso didatta e organizzatore culturale: nel 2007 il Ministero della Cultura Italiano gli ha assegnato la Cattedra di Composizione nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento in Studi Musicali presso l’Accademia di Santa Cecilia che ha tenuto sino allo scorso anno. Ha tenuto corsi e masterclass presso l’Università di Harvard, l’Università di Barcellona, la Sorbona e l’IRCAM di Parigi, l’Accademia Sibelius di Helsinki, l’Accademia Chopin di Varsavia, il Centro Acanthes di Avignone, il CNSM di Lione e il CNR di Strasburgo, oltre che nei Conservatori di Milano, Bologna e Torino. Nel 2000 è stato insignito dal Ministro della Cultura Francese dell’onorificenza di “Chevalier de l’Ordre des Lettres et des Arts”. Dal 2012 al 2019 è stato Direttore Artistico del Settore Musica della Biennale di Venezia.