Jay-Jay Johanson live al Visionario

Dopo l’unico concerto estivo a luglio, Jay-Jay Johanson torna in Italia per una sola data esclusiva, il 7 gennaio al Cinema Visionario (Sala Eden) di Udine, l’appuntamento è marchiato “Sexto Winter Edition”, ovvero un assaggio invernale del festival Sexto ‘Nplugged.



L’artista svedese noto per la sua voce melanconica e la sua musica raffinata, sempre aperta alle sperimentazioni, è particolarmente legato all’Italia, grazie alle origini italiane di sua moglie, Laura Delicata e per il fatto che coltiva una grande passione per il cinema italiano e le colonne sonore (Morricone e Umiliani tra i suoi idoli). Proprio a dicembre è uscito “Silver Screen”, un album di Jay-Jay dedicato alle musiche da film. Sempre nel 2021 è uscito il suo tredicesimo album “Rorschach Test” – mentre la sua precedente pubblicazione “King Cross” risaliva al 2019 – una nuova collezione di brani che, spaziando dall’electro-pop al folk e al trip-hop, confermano le abilità dell’artista svedese, in grado di mescolare con naturalezza diversi generi musicali. Ogni canzone trasmette magia, in questo disco ricco di testi poetici accompagnati dalla voce intensa di Jay-Jay Johanson, impreziosito anche dalle collaborazioni di Robin Guthrie (Cocteau Twins) e Jeanne Added.



Sin dal suo debutto nel 1996 con l’album “Whiskey” Jay-Jay Johanson cattura l’attenzione su di sé, complici le sue doti da songwriter, la sua inconfondibile voce ed il suo look androgino. Nel panorama musicale internazionale, la sua voce, il suo sound e la sua eleganza immediatamente riconoscibili ne fanno una figura leggendaria fin dalla fine degli anni ‘90.La scaletta proposta a Udine pescherà dai lavori più recenti senza dimenticare però i classici della sua carriera a cui il pubblico è ormai affezionato.