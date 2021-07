Jazz internazionale e ‘avventuroso’ a Brugnera

Edizione numero 23 per Blues In Villa, organizzato dall’omonima associazione culturale nella tradizionale cornice di Villa Varda a Brugnera nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19. Tre le serate, ma tutte con ospiti internazionali. A Brugnera invece la rassegna inizia martedì 13 con Dominic Miller, storico chitarrista anche delle rockstar (da Phil Collins a Bryan Adams, da Paul Young a Peter Gabriel e Tina Turner), che accompagnato da Rhani Krija alle percussioni, Nicolas Fiszman al basso e Jacob Karlzon al piano presenta il nuovo album Absinthe, un’affascinante miscela sonora di jazz, pop, folk acustico, elementi classici contemporanei, latini e tango. Protagonista della seconda serata mercoledì 14 sarà Antonio Sánchez Special Quartet, una all-star band che ruota attorno al batterista cresciuto con Pat Metheny, radicata nella tradizione ma con un tocco moderno, un repertorio avventuroso e ‘aperto’. In più, al sassofono tenore c’è Donny McCaslin, che ha legato indissolubilmente il suo nome all’ultima avventura terrena di David Bowie, l’album Blackstar, il suo coraggioso testamento in musica. Giovedì 15 chiusura della rassegna con Marc Ribot Ceramic Dog, progetto del chitarrista famoso per aver accompagnato Elvis Costello e soprattutto Tom Waits, alla guida di una band che mescola free jazz, punk, funk sperimentale, psichedelia e post-elettronica in maniera esplosiva.

I CONCERTI SI TERRANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA, SALVO CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE AVVERSE O PERICOLO PER L'INCOLUMITA' DEL PUBBLICO