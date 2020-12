Jazz Upgrade presenta 'Migrazioni'

Secondo appuntamento per il progetto online di Euritmica “Jazz Upgrade” curato da Flavio Massarutto. Dopo la testimonianza sull’Afrofuturismo, l'incontro/guida all’ascolto di lunedì 14 dicembre si legherà al tema delle #migrazioni, con inizio alle 21.30 in streaming sulla pagina Facebook di Euritmica, sul canale YouTube euritmicavideo e al sito www.euritmica.it



Massarutto racconterà le storie e proporrà l’ascolto delle musiche del batterista messicano Antonio Sanchez (Pat Metheny Group), del pianista e attivista cinese Jon Jang, nato in America, co-fondatore della Asian Improv Records, di Fred Ho, sassofonista-guerriero che rappresentò una sintesi creativa tra jazz, fumetto, arti marziali e studi marxistici e di Luis Moholo, batterista sud-africano emigrato in Inghilterra nel periodo dell’apartheid e unico sopravvissuto del leggendario gruppo dei Blue Notes.



I prossimi appuntamenti in programma: il 21 dicembre si parlerà di Razzismo e delle nette prese di posizione da parte di molti jazzisti; il 28 dicembre il critico musicale esplorerà la scena contemporanea di Chicago, seconda capitale del jazz dopo New Orleans.



Flavio Massarutto (Pordenone 1964) scrive di jazz dal 2000 per quotidiani e riviste specializzate (Il Gazzettino, JazzIt, Il Giornale della Musica); attualmente è critico musicale per il quotidiano Il Manifesto ed il suo supplemento culturale Alias.



Ha scritto racconti, storie a fumetti e pubblicato diversi volumi di saggistica tra i quali Assoli di china (Stampa Alternativa), sul rapporto tra jazz e fumetti, finalista al Premio Napoli per la lingua e la cultura italiana 2012. Il suo ultimo libro è Il Jazz dentro. Storia e cultura nel fumetto a ritmo di jazz (Stampa Alternativa, 2020).