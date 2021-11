Joe Bastianich & La terza classe live a Pordenone

Sabato 18 dicembre partirà da The Cage Club di Livorno il tour indoor di Joe Bastianich & La terza classe, curato da Barley Arts, che mercoledì 22 dicembre farà tappa al Capitol di Pordenone. Joe Bastianich “The Restaurant Man”, così chiamato da quando, nel 2012, ha pubblicato il libro sulla sua vita e carriera imprenditoriale come ristoratore sulla scena di New York e internazionale, è un uomo dalle radici profonde, siano esse nella cucina di un ristorante o sulle assi di un palcoscenico, e sono intrecciate in maniera inestricabile.

Nato nel Queens da una famiglia di ristoratori di origini istriane, fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Joe coltiva negli anni questo amore e, divenuto una personalità televisiva oltre che famosissimo ristoratore, la esprime anche in varie produzioni tv realizzate in esclusiva per Sky. In una di queste, “On The Road” (2013), Bastianich si confronta con la grande musica popolare italiana. Fra le tappe anche quella che lo porta all’incontro con La terza classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e che, in poco tempo, è arrivata a esibirsi negli Stati Uniti in importanti festival e in tv show, come Music City Roots, dove duettano con un’icona della musica americana, Jim Lauderdale e, successivamente, alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.



Dall’incontro tra Bastianich e la band partenopea nasce una collaborazione, concretizzata in numerosi concerti su e giù per l’Italia la scorsa estate, inclusa la partecipazione alla prima edizione del Comfort Festival di Ferrara, e la speciale serata al Castello Sforzesco di Milano insieme a Matthew Lee.Ad anticipare la partenza del tour invernale ci sarà l’uscita, il, di un singolo e video inediti dal titolo “”.