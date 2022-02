Joe Bastianich Iena per un giorno

E' Joe Bastianich, il ristoratore, cantante, ex giudice di Master Chef Italia nonché imprenditore italo-americano, attivo nel settore della ristorazione e nella produzione di vino anche in Friuli, l'inviato speciale della puntata che andrà in onda stasera su Italia1 de Le Iene.



"Uno che non smette di sorprendere per la sua voglia di sperimentare" spiegano Le Iene, annunciando la sua partecipazione sui social.

Una Iena d’eccezione per la puntata di mercoledì 9 febbraio, in prima serata su Italia1, che sarà presentata da due nuovi conduttori: Belén Rodriguez e Teo Mammucari.