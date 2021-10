Joe Schievano al Festival Sole Luna di Trieste

Mercoledì 20 ottobre il sound designer e compositore veneto Joe Schievano sarà al Festival Sole Luna di Trieste in veste di autore della musica del doc di Marco Schiavon dal titolo Agua Nas Guelras, un film ambientato agli inizi degli anni ’90 dove un ragazzino arrivò da una grande città tedesca a Faial, una piccola isola sperduta al centro dell’Oceano Atlantico. Un intenso legame tra la natura e il mare che crea una forte connessione con l’isola, e il rituale dell’immersione risveglia in lui la decisione di restare a vivere una vita nel nome di una semplicità ancestrale.



Dopo la proiezione del doc, Joe Schievano terrà un incontro con il pubblico sul tema della musica in questo film, alla presenza anche del regista Marco Schiavon.



"Rendere musicalmente un viaggio sia fisico che metaforico è stata un’esperienza molto positiva e particolarmente coinvolgente - afferma Schievano -. Ma qui si parla soprattutto di immersione, nello sconfinato oceano delle Azzorre e contemporaneamente nelle profondità riflessive del protagonista Franz. E poi c'è il tema della scelta, e quindi la simbiosi con la natura del protagonista, la conoscenza del proprio corpo, i ritmi e i valori quasi opposti a quelli in terraferma, la tradizione, la nostalgia...

In questo film ho scritto una musica che è più evocativa che descrittiva. Le immagini sono già molto eloquenti ed ispiratrici, sentivo il bisogno di collegare suoni e musica costantemente con il pensiero discorsivo del personaggio, con le sue gioie, le sue sicurezze ma anche i suoi dubbi, le sue sospensioni".