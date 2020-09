Johnny Depp torna in sala con Dead Man

Torna al cinema 'Dead Man', western in bianco e nero firmato dal regista Jim Jarmusch e interpretato da Johnny Depp, con musiche di Neil Young. La proiezione si terrà alla sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, che ospita la rassegna de La Cappella Underground, 'Omaggio a Jim Jarmusch' attraverso sei pellicole cult in edizione restaurata.

Il quinto titolo in cartellone, giovedì 17 settembre alle 16, 18.30 e 21, sarà proiettato in versione originale sottotitolata.



William Blake, un giovane di Cleveland, arriva a Machine, un tetro e sinistro villaggio, dove è stato assunto come contabile. Ma uno strambo boss del luogo, John Dickinson, ritenendo tardivo l'arrivo lo

caccia via puntandogli il fucile addosso. Una prostituta uscita da un locale ospita William a casa sua: qui giunge l'amante Charlie, figlio del boss, che la uccide e poi spara a William Blake, ferendolo gravemente al petto, restando però ucciso. Dickinson pone sulla testa del "forestierio" una grossa taglia, ingaggiando tre figuri che si mettono sulle sue piste: il truce Cole Wilson; il giovane Johnny Pickett e Salli Jenko. Nella boscaglia fitta e immensa lo sfortunato contabile viene trovato da "Nessuno", un indiano grasso e saggio, che lo sfama, lo cura alla meglio con le erbe e lo porta con sé. In poche

ore Blake è già in piena avventura: l'indiano gli propina pensieri di antica saggezza, tracciando in aria i suoi misteriosi segni.



Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste