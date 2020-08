Jojo Rabbit di Taika Waititi, una favola contro l'odio

Ci sono dei film che colpiscono al cuore e crescono col passaparola che può essere più forte di un premio, anche di un Oscar. È il caso di Jojo Rabbit di Taika Waititi il cui successo in continua crescita è dato dal calore che lascia nel pubblico e il suo strampalato umorismo. Perché si, una risata può cambiare il mondo! Lunedì 3 agosto ore 21.15 al giardino Loris Fortuna.



Jojo ha dieci anni e un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre 'al fronte' a boicottare il regime e madre a casa 'a fare quello che può' contro il regime, è integrato nella gioventù hitleriana. Tra un'esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, lei per restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa al mondo. Ma il 'condizionamento' del ragazzo svanirà progressivamente con l'amore e un'amicizia più forte dell'odio razziale.



La biglietteria del cinema all’aperto apre alle ore 20.45. Speciali tariffe estate (ad esclusione dei film in prima visione e degli eventi): €6 biglietto intero senza Card “Io sono Visionario” / €5 biglietto ridotto o con Card (Under 26: € 4.50 biglietto senza Card / € 4.00 biglietto con Card); sono validi gli abbonamenti. Per maggiori informazioni: [www.visionario.movie]www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.