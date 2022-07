Jova Beach Party, Lignano pronta per il bis

Energia, musica e voglia di divertirsi assieme in una grande festa sulla spiaggia. Il Jova Beach Party 2, a tre anni di distanza dalla 'prima' dell'estate 2019 sempre a Lignano Sabbiadoro, ha tenuto fede alle aspettative, regalando agli oltre 60mila fan arrivati in Friuli una giornata indimenticabile. Dalle 15 - in leggero ritardo sulla tabella di marcia - fino a mezzanotte, il 'veliero' di Lorenzo Cherubini ha regalato una lunga maratona di musica e ballo, con tanti ospiti.

Sul palco non poteva mancare Gianni Morandi, ma tra le sorprese della data 'zero' c'è stato anche Max Pezzali. Ma per tutto il pomeriggio si sono alternati i dj set sullo Sbam Stage e la musica dal mondo sul Kontiki Stage, prima che il Main Stage entrasse nel vivo della serata.

E oggi... si replica, con alcora qualche biglietto disponibile dopo il sold out di ieri!