Jungle Cruise in Dolby Atmos solo al Visionario

Al Visionario da oggi mercoledì 28 luglio Jungle Cruise, film d'avventura per tutta la famiglia in pieno stile Disney con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt! Assolutamente da non perdere la programmazione del film nella nuova sala Eden, perla tecnologica con sistema Dolby Atmos (sistema presente in meno di 40 cinema italiani e primo in regione!), 43 casse acustiche e un proiettore cinema 4K che garantirà la massima risoluzione dell’immagine sullo schermo di oltre 9 metri!



Un po' Indiana Jones, un po' Pirati dei Caraibi, Jungle Cruise è un film pieno di ritmo e sorprese che ci porta in un emozionante viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff e l'intrepida ricercatrice Lily Houghton. Lily si affida a Frank e ai suoi discutibili servizi perché la guidi nella navigazione del fiume a bordo de La Quila - la sua scassata ma affascinante barca - alla ricerca di un antico albero con speciali proprietà curative. Alle prese con questo epico viaggio, l'improbabile coppia dovrà affrontare innumerevoli pericoli e forze soprannaturali celate nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma, una volta rivelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco si fa più alta per Lily e Frank. Il destino loro e di tutto il genere umano è appeso a un filo!



Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).