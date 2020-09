K3 Film Festival, c'è tempo fino al 30 settembre per partecipare

Una mascherina ci può salvare ma non ci deve ammutolire, qualunque tipo di espressione - in particolare per noi cinematografica - deve continuare! Soprattutto in un periodo di difficoltà come quello di quest’anno il K3 continua la ricerca di nuovi talenti del cinema made in Alpe Adria proprio per consolidare la ripresa e la forza collaborativa per uno scopo comune.



Per partecipare alla 13° edizione del K3 Film Festival si può iscrivere il proprio lungometraggio o cortometraggio, tramite k3filmfestival.com o filmfreeway.com/K3FilmFestival il bando chiude con il 30 settembre.



I criteri di partecipazione sono strettamente legati a FVG, Slovenia e Carinzia. L'invito è rivolto a film-maker nati o residenti in una delle 3 regioni; location dei film in una della 3 regioni;

sostegno istituzionale (film commissioni, fondi, fondazioni, …) di almeno una della 3 regioni.



Questo permette di partecipare al K3 ai film-maker di tutto il mondo e di mostrare le nostre regioni in tutto il mondo.

Tre i premi in palio: due per i cortometraggi e uno per i lungometraggi per un totale di 7.300 €.

Anche questa edizione si terrà interamente a Villach dal 9 al 13 dicembre 2020 allo Stadtkino, centro città. Per maggiori informazioni visitate il sito k3filmfestival.com