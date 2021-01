'Dentro a', la nuova serie di 4 minidocu curati da Fabrizio Arcuri e dedicati alle più recenti produzioni teatrali CSS, è visibile sulla pagina facebook CSS, IGTV, youtube e cssudine.it



'Dentro a...' Kafka e la bambola viaggiatrice: vi sveliamo il terzo video della serie di 4 MINIdocu, curati dal regista Fabrizio Arcuri per scoprire le più recenti produzioni teatrali CSS direttamente dalle voci dei protagonisti.

In questa puntata: l’autore e regista Fabrizio Pallara, lo scrittore Jordi Sierra i Fabra, l'attore e autore Valerio Malorni, l'attrice Desy Gialuz e il videoartista Massimo Racozzi in dialogo con il critico e scrittore Graziano Graziani.

40 minuti, 6 voci, un solo click per conoscere Kafka e la bambola viaggiatrice.Il testo è ispirato a un episodio della vita di Kafka, è la storia di un incontro, tra il mondo degli adulti e quello dei bambini.Un pomeriggio, un parco, Berlino. Il 1923. Franz Kafka ritroso scrittore ancora non raggiunto dalla fama s’imbatte in una bambina disperata perché ha perso la sua bambola. Questo incontro inaspettato rappresenta lo spunto per l’ultima opera del grande scrittore, un’ispirazione. Ventuno giorni e tante lettere per immaginare un’altra verità: la bambola non è andata perduta, è partita per un lungo viaggio in giro per il mondo. Così Kafka s’inventa “postino delle bambole”. Della bambina nessuna traccia, degli scritti nemmeno, ma Jordi Sierra i Fabra, autore catalano, prova a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto, a riempire i buchi di quella strana e misteriosa vicenda, regalando ai lettori un piccolo libro prezioso e intenso. È una storia adulta che parla di nostalgia, inquietudini, vita che corre via, è una storia dell’infanzia che dice di stupori, occhi aperti sul mondo, vita che arriva tumultuosa e piena. È il racconto delle separazioni e dell’abbandono, di come si impara a stare dentro al cambiamento, e di quanto si possa raccogliere dagli incontri, anche i più inattesi.Dentro una scena essenziale e con l’aiuto di videoproiezioni, che animano e descrivono i luoghi, le fantasie e il viaggio straordinario della bambola, si sviluppa un dialogo profondo tra i due protagonisti, capace di dare un senso, un ordine alla realtà, e di trasformare il dramma della perdita in un’occasione di crescita. Un incontro tra umanità, tra condizioni diverse, diversi tempi della vita, ma dentro un’esperienza che appartiene a tutti: crescere, cambiare, lasciar andare.