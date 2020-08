Katiuscia Bonato chiude la rassegna teatrale a Montereale Valcellina

Il monologo di Katiuscia Bonato, L’ho uscito io, sarà l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale a Montereale Valcellina, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria a domenica 2 agosto alle ore 21.15 all’Auditorium Ex-Centrale Idroelettrica di Malnisio. E’ consigliata la prenotazione al numero dell’associazione Odeia 0434 1697047 (dalle 14 alle 20).



“Quel giorno a cosa fatta dissi alla ginecologa: dottoressa mi sembra che “qualcosa” lì sotto non sia più come prima…” E la dottoressa a domanda rispose : “Signora, d’ora in poi nulla sarà più come prima!”

Si parla di una donna, una giovane donna, una di quelle che potresti incontrare ogni giorno al supermercato, in coda alle poste, a passeggio nel parco… ma una cosa la rende inesorabilmente diversa da tutto ciò che è stata fino a quel momento: ha dato alla luce un bambino e con lui sono uscite un bel po’ di altre cose! Un personaggio un po’ maldestro racconterà senza prendersi troppo sul serio, ciò che di troppo serio deve già affrontare tutti i giorni, nel tentativo disperato di reagire e tornare a vivere. E ridere. Ridere degli altri e della vita, ma soprattutto di sé.



Lo spettacolo inserito nel progetto Teatri Associati è organizzato dall’associazione culturale Odeia in collaborazione con il Comune di Montereale Valcellina e gode del sostegno della Fondazione Friuli.