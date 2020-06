Kiss: acrobazie e timori di una band spettacolare

Ok: registro il jazz da 30 anni, ma i miei inizi nascono dal pop e rock. Da ragazzino, come tanti coetanei, ho amato i Kiss: esagerati, con i loro costumi, il loro make up, i concerti pirotecnici... Non avrei perso il concerto a Villa Manin per nulla al mondo: i Kiss in Friuli... da non crederci. Carico in macchina i miei figli: mia figlia ha il make up di Paul Stanley, come tantissimi fan, imbellettati come i loro beniamini. Prima tappa il merchandising, poi un saluto al collega Giulio Gallo che lavora allo spettacolo e mi racconta della difficoltà della band a camminare sul ciottolato della villa, rischiando più volte di slogarsi le caviglie a causa degli stivaloni con la zeppa. E giù a ridere, immaginando Paul Stanley che deambula incerto ed impreca… Parte il concerto: strepitoso spettacolo di luci ed effetti, fuoco e fiammate. Incredibile il balzo di Gene Simmons, che in un secondo viene catapultato da terra a 20 metri

sopra il palco, continuando a suonare come un indemoniato.

E poi Stanley, non più giovane, si lancia con una carrucola, appeso ad un cavo d’acciaio, viaggiando sopra le teste del pubblico per ben 30 metri fin sul tetto della cabina di regia, dove mi sono piazzato per curiosare. E’ incredibile veder sfrecciare un omone con tutina attillata, scarponi con zeppa, petto villoso al vento e chitarra a forma di stella: una persona in avanti con l’età, in gran forma, ma un po’ impaurito a lanciarsi nel vuoto su una carrucola, coi fan che saltano per acchiappare ‘la preda’. Grandi e basta. Nel bis di I was made for lovin’ you il pubblico impazzisce, e con lui anche il ‘fonico del giezz’, che canta a squarciagola, mentre la band sbaglia l’attacco del secondo ritornello, Gene e Paul si scambiano risate e tirano dritto. Niente playback, ma vero r&r per un concerto indimenticabile.

