Komigo 2021 riparte con 'Dinamitke 2'

Martedì 8 giugno, alle 20, presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) si terrà il primo appuntamento della diciottesima edizione del Festival trilingue di teatro comico “Komigo 2021”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo comico-musicale in lingua slovena “Dinamitke 2” con le funamboli attrici e cantanti slovene Alenka Godec, Damjana Golavšek, Simona Vodopivec Franko ed il noto cabaretista sloveno Marjan Bunič.



Entrata solo su prenotazione presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it (i posti sono limitati). Prezzi biglietti: interi 15,00 € e ridotti 10,00 € (studenti, pensionati e disoccupati).

I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.



Il Festival Komigo è promosso dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja (rassegna musicale “Across the border”) e con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica, dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.