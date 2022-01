Komigo Baby 2022 riparte dai colori dei baci

Domenica 23 gennaio, alle ore 11 al Kulturni dom di Gorizia, si terrà il quinto appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo in lingua slovena prodotto dalla compagnia “KU-KUC” di Beltinci (Slo), »MINI MONI Kakšne barve je poljubček?«, (MINI MONI Di che colore e il bacio?, per la regia di Urška Raščan e con Petra Jauk, Gašper Lenart, Tjaša Tomc in Urška Raščan .

La piccola Monika è una bravissima disegnatrice. Nonostante la sua bravura si trova però in difficoltà quando deve disegnare il bacio che ha appena dato al suo cagnolino Pablo. Quale sarà il colore di un bacio? Monika dovrà chiedere l'aiuto dei bambini. Ma sapranno aiutarla? Saranno concordi e convinti sul colore più appropriato del bacio? Neanche l’amico Gašper non sa come aiutarla, anche se conosce moltissime canzoni. Attraverso un viaggio colorato conosceremo le emozioni dei bambini, le loro paure, le difficoltà e la loro allegria. Insieme arriveremo a una grande e importante scoperta. Venite con noi alla scoperta del colore del bacio.



La rassegna “Komigo baby” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il contributo della Regione FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dell'Ufficio del Governo Sloveno per gli Sloveni nel Mondo, con il patrocinio del SKGZ (Unione culturale economica slovena).Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.I promotori raccomandano la prenotazione (tel. 0481.33288 – info@kulturnidom.it) e il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive, ecc.