Komigo baby presenta 'Na čirabarki'

Domenica 20, al Kulturni dom di Gorizia, il sesto appuntamento della rassegna teatrale per bambiniDomenica 20 febbraio, alle 11 al Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20), si terrà il sesto appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo in lingua slovena prodotto dalla compagnia “KU-KUC” di Beltinci (Slo), “Na čirabarki” (Sulla čirabarka), con Petra Jauk e Urška Račan.



La storia di Čirabarka narra di un'affascinante ciurma di peluche che parte per un viaggio nel vasto oceano, ma già prima della partenza sopraggiunge un problema. Il capitano Ribs non riesce a tenere il timone tra le zampe a causa di un mal di pancia. La compagine è sopraffatta e sembra che si siano incagliati nelle rocce. Fortunatamente, Čirabarka non è una normale barca. Le spiritose avventure sul ponte della nave sono piene di umorismo, ritmo piacevole, calore e saggezza. I bambini assisteranno alle storie avvincenti della civetta Margarina, della scimmia Čežana, del coniglio Radič e di altri viaggiatori aprendo interrogativi importanti sulla salute. Con l'aiuto del potere magico dei pupazzi aiuteranno i più piccoli a comprendere l’utilità di adottare sane abitudini.



La rassegna “Komigo baby” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il contributo della Regione FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dell'Ufficio del Governo Sloveno per gli Sloveni nel Mondo, con il patrocinio del SKGZ (Unione culturale economica slovena).Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it.I promotori raccomandano la prenotazione e il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19.