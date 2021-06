Komigo, il teatro comico in tre lingue

E' stata presentata oggi, venerdì 4 giugno, al Kulturni dom di Gorizia la 18a edizione del Festival di teatro comico trilingue “Komigo 2021 (capovolto)” e della rassegna musicale Across the border 2021.



Komigo è l' unico festival del teatro comico in abbonamento trilingue: in lingua slovena, italiana e friulana e la realizzazione del progetto è promossa con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia, Savogna d’Is., Doberdò del Lago ed Aiello del Friuli, del Comune di Nova Gorica, dell’Unione economica culturale slovena (SKGZ) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.



I promotori del progetto sono il Kulturni dom di Gorizia e la cooperativa culturale Maja di Gorizia, in collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica, la Coop Alleanza 3.0, la Glasbena matica di Gorizia, l’agenzia Pijar di Preddvor Prospot di Radovljica (Slo), terzo teatro di Gorizia i circoli culturali Sovodnje di Savogna, Oton Zupancic di Sant’Andrea, Jadro di Ronchi, Kras e Jezero di Doberdò, Briski gric di San Floriano del Collio e l’Accademia Lirica Santa Croce di Trieste.



Il progetto trilingue Komigo, l’unico nel suo genere in Slovenia e nel Triveneto, riguarda l’arte teatrale e la sua diffusione come elemento peculiare della cultura di un popolo e come strumento di crescita, conoscenza e anche divertimento per il singolo. Il teatro e la tradizione teatrale sono molto sentiti e vissuti sia nella cultura italiana e friulana, sia in quella slovena. È dunque naturale che tale tradizione sia presente, forte e viva, nell’ambito della comunità slovena e della comunità friulana in Friuli Venezia Giulia e nell’ambito della comunità italiana in Slovenia.L’obiettivo principale del progetto Komigo è quello di contribuire a radicare l’idea che l’area confinaria goriziana, italiana e slovena, è un unico spazio culturale variegato e composito. La costruzione di un’Europa unita si fonda sul rispetto per la diversità culturale dei suoi membri, una diversità che ha radici nel patrimonio linguistico europeo. Promuovere la conoscenza tra persone appartenenti a diverse aree linguistiche significa contribuire ad aumentare la coesione sociale, la cooperazione transfrontaliera e interregionale.A Gorizia l'attività teatrale si presenta sempre più confinata ad una fascia di età piuttosto alta e a un pubblico “consolidato”, vale a dire educato e cresciuto con una sensibilità teatrale con connotati precisi. Ritenendo però l’espressione e la cultura teatrale fondanti per la conoscenza, la conservazione e lo sviluppo della cultura di un popolo, si è pensato di proporre a Gorizia una rassegna teatrale monotematica incentrata sul tema della comicità. Il teatro è tra le forme di espressione artistica più amate, più seguite e comprese del pubblico. Il target di riferimento è quindi rappresentato dal pubblico italiano, dal pubblico sloveno, da quello friulano e potenzialmente da qualsiasi altro pubblico. La promozione di ogni singolo spettacolo sarà fatta in tutta l’area del confine, poiché si mira ad avere un pubblico misto in sala. Il festival del teatro comico trilingue è stato avviato nell’ambito di un progetto Interreg Slo–It, promosso nel lontano 2004. I promotori del progetto sono: il Kulturni dom e la cooperativa culturale Maja di Gorizia in collaborazione con i partner: i circoli culturali Sovodnje di Savogna d’Isonzo, Fotoclub Skupina 75 di Gorizia, Danica di San Michele del Carso, Kras di Doberdò, Briški grič di San Floriano del Collio, Naš prapor (Piuma, Oslavia, San Mauro), Jadro di Ronchi dei Legionari, Accademia Lirica Santa Croce di Trieste, circolo Oton Župančič di Sant’Andrea (GO), PijaR di Lubiana, Prospot di Radovljica, il Kulturni dom di Nova Gorica, con il patrocinio dei Comuni di Gorizia, Savogna d’Isonzo, Doberdò del Lago, Aiello del Friuli e Nova Gorica; ed inoltre l’Unione culturale economica slovena (SKGZ), della Regione FVG, Camera di Commercio di Gorizia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.(sei dei quali fuori abbonamento). Il progetto avrà inizio il 27 febbraio con lo spettacolo “Radio poper” (Radio pepe), con i due funamboli del teatro sloveno, Boris Kobal e Boris Devetak di Trieste e si concluderà nel mese di ottobre con la commedia “Gola” (Nuda), con Tinkara Kovač e Maja Blagovi