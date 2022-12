Kostandin Tashko ai Concerti del Tartini

Dal puro classicismo al neoclassicismo mozzafiato, attraverso le pagine più significative del periodo romantico: questo il filo rosso del recital pianistico in programma mercoledì 14 dicembre, alle 20.30 nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste, penultimo appuntamento dei Concerti autunno – inverno 2022.

Protagonista sarà il talentuoso pianista albanese Kostandin Tashko, pluripremiato in tutto il mondo, con prestigiosi riconoscimenti come il secondo Premio “Alfredo Casella” al XXXVII Premio Venezia 2021 e il 23th International Friuli Venezia Giulia Piano Competition (1° premio non assegnato). Sempre a livello nazionale Kostandin Tashko ha conquistato anche il Premio Brunelli 2021 e il Premio Delle Arti 2018 (2° classificato).

Il concerto di mercoledì sera proporrà tre note partiture di grandi autori: un percorso che si aprirà con la Sonata di Haydn in mi bemolle maggiore, dove il compositore tocca l’apice della sua opera pianistica, tanto per la scrittura densa quanto per le sfide tecniche che propone lo sviluppo della sonata. Si prosegue con i Preludi di Chopin, che rappresentano la raccolta più intima del genio del romanticismo europeo, quasi fossero piccoli “souvenirs” che illustrano gli stati d’animo di un diario personale. Infine ecco Igor Stravinsky con i Trois mouvements de Petrouchka, che ricordano un film d’azione dei nostri tempi: appena finisce una scena di piena intensità ne parte un’altra completamente diversa, in modo che l’ascoltatore resti con il fiato sospeso per l’intera esecuzione. Anche questo concerto è aperto alla libera fruizione del pubblico, gratuitamente e con semplice richiesta di prenotazione del proprio posto. Info e prenotazioni tel. 040.6724911 - conts.it.

Kostandin Tashko, nato a Tirana nel 1997, frequenta attualmente il corso di laurea magistrale guidato dalla prof.ssa Teresa Trevisan al Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini. A soli 23 anni è stato uno degli artisti più giovani insigniti della nomination per il prestigioso premio "Strumentista dell'anno" in Albania. Successivamente è stato scelto tra i più promettenti giovani talenti di tutto il mondo per partecipare a masterclass con professori di fama internazionale come Arie Vardi, Aquiles Delle Vigne, Benedetto Lupo, Milana Chernyavksa, Christopher Elton, Pavel Gililov, Ruben Dalibaltayan, Andrea Bonatta, Oliver Gardon e molti altri.

Si è esibito sui palcoscenici del Teatro di Opera e Balleto di Tirana, Gran Teatro La Fenice di Venezia, Casa da Musica Porto, Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Ristori di Verona, Teatro Communale Rossini, Teatro Salieri di Legnago, Teatro Zancanaro di Sacile e molti altri, e in ocasione di manifestazioni quali Festival Ljubljana, Mittelfest, Piano City Milano, Nei Suoni Dei Luoghi, Heidelberg PianoFestival, Festival Internazionale di Musica di Portogruaro. Ha suonato in qualità di solista con orchestre quali: I Virtuosi Italiani, Orchestra sinfonica del Teatro Verdi Trieste, Orchestra Sinfonica FVG , Orchestra della Radio Televisione Albanese, Orchestra Filarmonica Citta’ di Monfalcone etc. Ha inciso due CD e recentemente la sua ultima esibizione e stata trasmessa su Rai Radio 3/Primo movimento.