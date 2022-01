Kulturni dom di Gorizia in visita ufficiale a Lubiana

Il Kulturni dom di Gorizia lo scorso mese di novembre ha festeggiato il 40° anniversario d'attività (1981 – 2021).



La ricorrenza è stata promossa con numerose manifestazioni, che hanno riscontrato grande successo, sia nella nostra Regione FVG, come pure nella vicina Slovenia. Nei giorni scorsi, a conclusione delle celebrazioni, una delegazione del Kulturni dom di Gorizia è stata ufficialmente ricevuta a Lubiana dalla ministra per gli sloveni nel mondo. Helena Jaklitsch.

All’incontro hanno partecipato, oltre al presidente del Kulturni dom, Igor Komel, i membri del direttivo Maša Braini, Aleš Waltritsch e Marino Marsič, in rappresentanza anche dell'Unione slovena culturale ed economica (Skgz).



La visita nella capitale slovena è stata l'occasione per presentare il "rendiconto" del 40° anniversario del Kulturni dom, che ha avuto un'ottima risonanza nella realtà culturale isontina e transfrontaliera. Inoltre sono state pure esposte alla ministra slovena le numerose attività culturali che consentono alla realtà della casa della cultura slovena di esercitare un ruolo importante nel contesto sociale dell'ex provincia di Gorizia. I centri e le attività di riferimento sono infatti un significativo incrocio di differenti lingue e concezioni della vita, generalmente apprezzati dall'intera comunità civile del territorio.



La ministra Jaklitsch, ricordando la visita svolta lo scorso anno alle istituzioni slovene dell'area triestina e goriziana, ha ringraziato il Kulturni per la vivacità e la creatività delle proposte, sottolineandone anche l'attrattività esercitata sul complesso mondo giovanile. Ha anche ribadito che tale impegno non coinvolge solo coloro che abitano in territorio italiano, ma riguarda anche tutti gli altri cittadini che vivono nell'intera Slovenia.