L’International Recorder Quartet a Gradisca D'Isonzo, Malborghetto e Cividale

Si recuperano dal 4 giugno i tre concerti dei cinque, interrotti nell’autunno del 2020, realizzati nell'ambito del Progetto Gemini all'interno di Wunderkammer Festival con l’IRQ, l’International Recorder Quartet che utilizza gli innovativi flauti dolci realizzati con stampante 3D.



Tre concerti in tre località diverse in Friuli Venezia Giulia, realizzati appositamente per questa iniziativa, ciascuno con un programma diverso che toccano un vastissimo repertorio: da Merula a Frescobaldi, da Locke, Lully, Vivaldi a Bach e Mozart.



Gli appuntamenti vedono l'utilizzo di flauti dolci realizzati con l'innovativa tecnica di stampa in 3D, possibile grazie al rilievo tomografico effettuato da Elettra Sincrotrone Trieste e la produzione degli strumenti da parte dell'Università di Torino, che, utilizzati assieme agli strumenti di liuteria tradizionale, saranno suonati dall’IRQ, l’International Recorder Quartet, a partire dal 4 giugno alle 20.30 nella Sala Civica Bergamas di Gradisca D'Isonzo, a Palazzo Venezian di Malborghetto il 5 giugno, alle ore 20, e al Museo Archeologico Cividale il 6 giugno, alle 18.



Gemini nasce da un’esigenza pratica: i legni antichi sono molto sensibili all’umidità e l’integrità degli strumenti custoditi dai musei è posta a rischio dall’utilizzo degli strumenti, ad esempio per concerti e registrazioni storiche. D’altra parte la conservazione di uno strumento antico come mero oggetto muto non è soddisfacente, perché impedisce di tramandare e rendere fruibile la caratteristica principale del reperto, che è il suo suono. Le tecnologie di manifattura digitale offrono uno straordinario strumento per colmare questa lacuna e GEMINI nasce per coprire tutto il ciclo di competenze che portano dallo studio dello strumento alla manifestazione concertistica. Un rilievo tomografico a raggi X ad alta risoluzione fornisce un modello geometrico accurato dello strumento che viene in seguito riprodotto con tecniche di manifattura additiva (stampa 3D). Questa tecnologia apre interessanti prospettive di valorizzazione delle collezioni museali e di «restauro virtuale» di strumenti danneggiati, riportando all’orecchio moderno suoni storici altrimenti impossibili da fruire. Il progetto grazie alla scansione con tomografia a raggi X ad alta risoluzione di uno strumento storico, realizzata presso il Tomolab di Elettra Sincrotrone Trieste ha ricavato le misure per ricavare i modelli tridimensionali dello strumento e l’Università di Torino ne ha realizzato copie stampate 3D di elevata qualità acustica, da sottoporre non solo al confronto con l’originale, ma anche alla prova di esecutori di alto profilo nell’ambito di una rassegna concertistica.Il progetto, inanellandosi con Wunderkammer, ha dato vita a una serie di concerti del gruppo emergente di flautisti IRQ, l’INTERNATIONAL RECORDER QUARTET formato da Fabiano Martignago, Luca Ventimiglia, Susanne Geist sotto la supervisione del "senior" Lorenzo Cavasanti uno dei flautisti italiani di maggior rilievo. Un programma di volta in volta diverso, che si snoda attraverso i secoli, partendo dal repertorio del primo, stupefacente Barocco, per arrivare alla sua piena maturità con le opere settecentesche di Bach e Vivaldi per arrivare sino al Classicismo di Mozart.Il progetto GEMINI è realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del bando ESOF e in partenariato con Museo Archeologico di Cividale e di Aquileia, Rete FEM (Friuli Early Music).