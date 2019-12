L’Orchestra Sinfonica del Teatro Lirico Giuseppe Verdi in concerto

Continua l’attività in regione della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Nell’ambito del circuito ERT-Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, l’Orchestra Sinfonica del Verdi, diretta dal Maestro Takayuki Yamasaki, si esibirà nei teatri di Tolmezzo (11 dicembre, ore 20.45), Gemona del Friuli (12 dicembre, ore 21.00) e Pontebba (13 dicembre ore 21.00), proponendo un programma accattivante, adatto al periodo di Natale.

Il concerto – che sarà eseguito da quasi una cinquantina di professori dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Verdi di Trieste – aprirà con la Sinfonia in do maggiore K. 551 n. 41 di Wolfgang Amadeus Mozart, anche nota come Jupiter; a seguire, la Quarta Suite in sol maggiore Mozartiana, scritta da Pëtr Il’ič Čajkovskij in omaggio al compositore W. A. Mozart e le Danses caractéristiques dalla Suite del balletto Lo Schiaccianoci sempre di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Concluderà il concerto un capolavoro di Amilcare Ponchielli, del quale verrà eseguita la Danza delle ore tratta dall’opera La Gioconda.