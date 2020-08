L’Accademia d’Archi Arrigoni ad Armonie in Città

Martedì 18 agosto, un nuovo concerto di Armonie in Città, il viaggio musicale tra le chiese udinesi, nel cartellone di UdinEstate.

L’appuntamento è per le 20:45 nella Chiesa di San Pio X, in via A. Mistruzzi, con eccellenze regionali: l’Accademia d’Archi Arrigoni, il fisarmonicista Marco Gerolin e il violinista Christian Sebastianutto.

Diverse vibrazioni tra i mantici della fisarmonica e le corde del violino faranno emozionare il pubblico grazie al talento di tanti giovani: i due solisti già molto affermati a livello nazionale, e non solo, e lo stupendo ensemble d’archi dell’Accademia Arrigoni guidato con passione e cura ammirevole dall’instancabile direttore Domenico Mason. Per la serata è previsto un programma variegato che comprende la Suite per archi di L. Janáček, il Concerto n. 1 in do magg per violino ed archi di F. J. Haydn e alcuni commoventi brani di Piazzolla, come Oblivion e Meditango, per fisarmonica e orchestra, tra cui una struggente Ave Maria.



La serata, organizzata dalla Fondazione Luigi Bon, è realizzata con il sostegno di Regione FVG, Mibact, CiviBank, Ert FVG e Studio Deriu e conferma, come le altre della rassegna, l’adesione all’iniziativa, ideata dalla Fondazione stessa con AIAM e AGIS.Il pubblico è invitato a prenotare su(entro le ore 13:00 del giorno del concerto). L’ingresso è libero con poche e semplici regole da seguire per vivere la musica dal vivo in tutta sicurezza.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.comPrenotazioni: