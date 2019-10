L’altra ‘dance’, quella Anni ’90

Il grande evento che mette al centro la musica degli Anni ’90, il primo in Italia e creato qui in Friuli, nel 2003, da Max Zuleger e Alex B., torna al Belvedere di Tricesimo giovedì 31 dalle 21.30. Un appuntamento imperdibile, quello organizzato dai due Dj, per tutti gli amanti della musica dei ’90 e per rivivere le sensazioni più emozionanti di un decennio che ha segnato una generazione. Oltre alla musica assolutamente d’epoca, con i vinili sui giradischi ‘storici’ di Max e Alex, si esibiranno dal vivo tre star, già ai vertici delle classifiche internazionali con le loro mega-hit. Da Londra il mitico Ice Mc con Think about the way e It’s a rainy day, dalla Spagna Miranda con la sua intramontabile Vamos a la playa. E poi Kim Lucas con All i really want, più tanti altri successi riempi-pista: al centro di una serata con grandi effetti, scenografie e coreografie sempre più ricche e sofisticate per rendere la serata un’esperienza indimenticabile, sia per chi l’ha già vissuta tante volte, sia per chi non l’ha mai provata. Prevendite fino a mercoledì 30, biglietti disponibili anche all’ingresso, a prezzo intero. Info su www.90ismagic.it o sulla pagina Facebook 90 Is Magic.