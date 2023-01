L’anello forte in scena al Teatro Bon di Colugna

Benvenuto, detto Nuto, Revelli tra gli anni Settanta e Ottanta scrisse due libri - Il mondo dei vinti e L’anello forte - basati su lunghe interviste biografiche che raccontavano le condizioni di vita dei contadini delle vallate cuneesi, la sua terra. L’anello forte è diventato uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Anna Di Francisca e interpretato da due grandi attrici del teatro italiano, Laura Curino e Lucia Vasini. Lo vedremo in scena, per un’unica replica nel Circuito ERT, sabato 14 gennaio alle ore 20.45 al Teatro Luigi Bon di Colugna per la stagione di prosa dell’omonima fondazione.

Le donne raccontate da Revelli sono ruvide, ironiche, taglienti; si raccontano senza mai indulgere a compatirsi, anzi, cercano sempre l’aspetto divertente e paradossale delle loro vicende. L’anello, interpretato qui come segno di femminilità assoluta, lega la memoria di quelle che hanno lavorato nelle campagne e poi affrontato la rivoluzione dell’industria, muovendosi tra il desiderio di autonomia e libertà, gli impedimenti culturali e famigliari, e il desiderio di garantire un futuro a se stesse e ai loro figli. L’anello forte porta in scena, dunque, storie struggenti e buffe, storie di soprusi ed emancipazione, raccolte in un Piemonte che irreversibilmente sta cambiando e che molto racconta dell’evoluzione della società contemporanea dal Novecento a oggi.

Nuto Revelli è stato un ufficiale dell’Esercito Italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Entrato nella Resistenza nel settembre del 1943, partecipò nel 1945 alla battaglia per la liberazione della sua città, Cuneo. Dopo la guerra scrisse di quegli eventi, narrandoli con stile scarno e realistico. L'altro tema dell’opera di Revelli è proprio lo studio e la denuncia delle condizioni di vita dei contadini delle vallate cuneesi, con l’emigrazione di massa nel dopoguerra verso le grandi industrie della città.

Autrice e attrice torinese, Laura Curino è tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione e alterna, nel suo repertorio, testi di nuova drammaturgia e testi classici. II tema del lavoro, il punto di vista femminile sulla contemporaneità, l’attenzione per le nuove generazioni sono fra gli elementi fondanti della sua scrittura. Prestigiosi anche i riconoscimenti ottenuti durante la carriera tra i quali ricordiamo il Premio Ubu (con Teatro Settimo) 1993, il Premio Anct – Associazione Nazionale Critici di Teatro 1998, e il Premio Hystrio per la drammaturgia 2003. Lucia Vasini è nota per il lungo sodalizio artistico con Paolo Rossi e Giampiero Solari con i quali fonda la compagnia Les italianes, ma ha lavorato anche con Dario Fo, Franca Rame, Enzo Jannacci e Checco Rissone. Tutti figure chiave per la sua ricerca e il suo modo di concepire il teatro.

