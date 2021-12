L’anima jazz di Rossana Casale colora il Natale di sonorità multiculturali

Si respira l’atmosfera natalizia al Comunale di Monfalcone, con il concerto Round Christmas di venerdì 17 dicembre, alle 20.45. Rossana Casale, tra le più raffinate interpreti della scena musicale italiana, propone le storie raccontate “attorno” al Natale dai grandi autori della musica del Novecento, accompagnata dal suo Jazz Quintet. La Casale ha ideato e prodotto questo nuovo progetto, diverso dai soliti natalizi delle song americane, con l’intento di andare oltre le luminarie e le vetrine colorate, per addentrarsi nelle case e nella vita dell’uomo. Round Christmas è un lavoro concept di ricerca ed emozioni alternate, in cui musiche e canzoni di culture musicali diverse sono unite sotto una stessa anima, quella del blues e del jazz.



Tra il sacro e il profano dei brani di Tom Waits, Gilberto Gil e Maria Bethania, passando per i racconti crudi e poetici di George Brassens in Le Père Noël, o di Édith Piaf con la sua toccante Le Noël de la rue, senza dimenticare i brani giocosi di Donald Yetter Gardner, lo spettacolo è un susseguirsi continuo di suggestioni da mondi apparentemente contrapposti, ma densi della carica spirituale che il Natale sa ispirare. Un concerto di classe sottolineato dalle ricercate esecuzioni del quintetto jazz composto da Emiliano Begni (pianoforte), Gino Cardamone (chitarra, banjo), Ermanno Dodaro (contrabbasso) e Francesco Consaga (sax soprano, flauto). Per dirla con Rossana Casale: “Il Natale deve essere, a mio parere, un tempo dove poter gioire, ma dove è anche d’obbligo accendere il pensiero ed essere presenti al racconto dell’uomo in tutte le sue sfaccettature, e la musica è l’unica cosa che ti dà la possibilità di farlo contemporaneamente”.



I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro, l’ERT di Udine, i punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it; la Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17.00-19.00). Sono inoltre aperte le prevendite per tutti gli appuntamenti in cartellone nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.