L’anno nuovo riparte subito… dal passato, al ‘Rossetti’ di Trieste sabato 4 gennaio con un concerto-spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol–Battisti. Sul palco i Canto Libero un ensemble di musicisti affiatati e già rodati, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione, hanno riempito piazze e teatri in giro per l’Italia e anche all’estero.

Nel 2015 proprio a Trieste la prima partecipazione di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale al Canto Libero e inizia un rapporto di stima e collaborazione che si ripeterà più volte, compresa la prima data del 2020. Nato da un’idea di Fabio ‘Red’ Rosso, già lead vocalist di varie band, e la direzione di Giovanni Vianelli, prodotto da Good Vibrations Entertainment, lo show non è solo un omaggio a Mogol-Battisti attraverso le cover dei classici, ma una rilettura personale, che cerca di far emergere tutta l’anima blues e rock di Battisti.