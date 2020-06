L’educazione sentimentale di Pasolini in Friuli

Dal 1942 al 1949, Pier Paolo Pasolini visse stabilmente a Casarsa, paese natale della madre Susanna Colussi e per adozione anche del poeta, che già da bambino aveva passato molto tempo in Friuli. La formazione ‘sentimentale’, ma soprattutto culturale di Pasolini – dal contatto con la lingua e le tradizioni del mondo contadino all’impegno politico nel Pci, all’insegnamento – avviene interamente in questo luogo e in questo periodo, che coincide anche con l’esordio letterario. Non poteva quindi nascere che a Casarsa il docu-film In un futuro aprile, che sarà presentato in concorso al Biografilm Festival di Bologna nella prima metà di giugno (online su MyMovies da lunedì 1 giugno). Prodotto da Altreforme di Udine, in associazione – tra gli altri - col Centro Studi Pasolini e Cinemazero – il film è un viaggio alla scoperta degli anni giovanili attraverso la voce del cugino, lo scrittore e poeta Nico Naldini, ma anche quella di Pasolini e altro materiale di repertorio (comprese alcune riprese di Elio Ciol e Giuseppe Zigaina), oltre alle scene di ricostruzione e un grande lavoro di ricerca visiva sul paesaggio. Diretto da Francesco Costabile e Federico Savonitto, girato interamente a Casarsa e negli altri luoghi pasoliniani in Friuli, il film racconta i suoi Anni ‘40, cercando da un lato di ricostruire il racconto biografico dell’artista, attraverso i documenti e la testimonianza di Naldini, dall’altro di rievocare la dimensione poetica dei suoi testi. Il ritratto intimo del giovane Pasolini è stato realizzato attraverso romanzi come Il sogno di una cosa e quelli non pubblicati in vita, Atti impuri e Amado mio, e ovviamente i diari, affrontando quindi anche il tema della scoperta della (omo)sessualità e la sua visione erotica della realtà.