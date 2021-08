L’Epilogo del Festival Darte a Palazzo Savoia di Arta Terme

L’epilogo del Festival Darte, la prima rassegna di concerti diffusi, escursioni e visite guidate in Carnia con la diretta partecipazione dei residenti, un progetto altamente inclusivo ideato e diretto dalla flautista di nomea internazionale Luisa Sello, è sabato 14 agosto con inizio alle ore 21 a Palazzo Savoia di Arta Terme. L’evento off a chiusura di una prima edizione che ha visto larga partecipazione di pubblico e ospiti artisti di grande levatura, vede protagonista la Gorizia Guitar Orchestra diretta da Claudio Pio Liviero, con la presenza straordinaria di tre solisti: le flautiste Luisa Sello, Sara Brumat ed il noto chitarrista solista Pierluigi Corona.



Un programma musicale ideale ed eterogeneo, in sintonia con la tematica dantesca dell’evento “che mira a commuover l’uditorio”, per una formazione tanto qualificata ed allargata in un programma d’effetto. Il barocco di Vivaldi con il Concerto per due flauti e orchestra RV 533, il classicismo di Mozart con due arie da Die Zauberflöte, da una rara raccolta originale per due flauti del 1792, il Novecento spagnolo di Joaquin Rodrigo con il Concerto de Aranjuez, Lennon e Mc Cartney con The fool on the hill ed Imagine, la Tarantella di Umberto Tristi e Venti da sud e Danza di Giorgio Tortora.



A guidare l’ensemble chitarristico sarà il direttore Claudio Pio Liviero, chitarrista, didatta e direttore artistico di importanti rassegne dedicate alle sei corde, sul podio ad Arta Terme accanto a Luisa Sello, flautista internazionale con concerti in tutto il mondo e numerose registrazioni discografiche, la giovane brillante e pluripremiata Sara Brumat ed il chitarrista Pierluigi Corona, già docente al Conservatorio Tartini di Trieste e invitato richiesto per concerti e masterclass in importanti festival internazionali.L’edizione numero uno di Festival Darte, per un totale di ventun incontri nel mese di luglio tra concerti, visite guidate ed escursioni nei comuni di Arta Terme, lead partner dell’iniziativa, Paularo, Cercivento e Zuglio, si chiude così in grande stile nell’attesa della prossima edizione.Il concerto è ad ingresso gratuito con necessaria esibizione del green pass. Tutte le informazioni su amicimusica.ud.it