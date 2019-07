L’eredità del Buena Vista nelle mani dei figli

Il festival transfrontaliero Musiche dal mondo- GoGo Jazz organizzato dal circolo Controtempo ‘sconfina’ a Nova Gorica, giovedì 1 al Castello di Kromberk, per una delle date europee (due in Italia) del Grupo Compay Segundo da ‘Buena Vista Social Club’, il docufilm realizzato da Wim Wenders nel ’96 per riportare in auge la musica popolare cubana pre-rivoluzione. Con la scomparsa di molti protagonisti, tante formazioni usano la denominazione ‘Buena Vista’, ma il Grupo Compay Segundo vede fra i propri membri Salvador e Basilio, due dei figli del grande artista, ai quali lo stesso Compay – che molti ricorderanno in una leggendaria data a Tarvisio - ha affidato ufficialmente il compito di divulgare la sua musica nel mondo.