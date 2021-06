L’ex-Momix Anthony Heinl porta 'Blu Infinito' in tre teatri

Entra nel vivo la programmazione dedicata alla danza nel Circuito Ert. Cinque saranno gli appuntamenti con l’eVolution Dance Theater di Anthony Heinl, la compagnia che in questi anni ha portato con successo Night Garden in molti teatri regionali. La nuova produzione, Blu infinito, il cui debutto è slittato più volte a causa della pandemia, andrà in scena sabato 12 giugno e domenica 13 giugno all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento e verrà replicato mercoledì 16 giugno al Teatro Zancanaro di Sacile prima di chiudere la permanenza nei Teatri Ert giovedì 17 e venerdì 18 giugno al Teatro Candoni di Tolmezzo. Tutte le serate inizieranno alle 20.15 e sono realizzate in collaborazione con gli Artisti Associati di Walter Mramor.



La scorsa settimana Anthony Heinl – un lunga permanenza nei Momix come danzatore e anche al fianco di Moses Pendleton come coreografo – è stato ospite della videorubrica web Il Teatro a Casa Tua sui canali Facebook e YouTube dell’ERT e ha raccontato che il primo luogo dove ha vissuto in Italia è stato Sclaunicco di Lestizza che gli ricordava il Michigan dove è cresciuto, ma soprattutto ha illustrato in che modo danza, acrobazia, tecnologia e magia si intrecciano per realizzare tutti gli spettacoli della sua compagnia. Anche in Blu Infinito, infatti, giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. Gli abissi sono l'ispirazione e il luogo fantastico da cui prendono vita creature magiche che emergono dal buio e riflettono luci e suggestioni, trasformando il teatro in un luogo onirico.



A danzare sul palco ci sarannoe la co-direttrice della compagnia,. I protocolli anti-Covid prevedono la prenotazione obbligatoria del posto, la misurazione della temperatura all’ingresso del Teatro, l’utilizzo da parte del pubblico della mascherina chirurgica o della FFP2.Tutte le informazioni relative alle singole piazze – disponibilità di posti, comunicazioni agli abbonati, prezzo dei biglietti – si possono trovare nella sezione Teatri del sito ERTFVG.IT.