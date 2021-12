L’Inferno dantesco, le parole si fanno musica e immagine

Tutta la grandezza di Dante risuona nel progetto multimediale StraborDante – Viaggio musicale in nove tappe nell'Inferno di Dante, sul palco del Comunale di Monfalcone venerdì 10 dicembre, alle 20.45. Inserito nelle rassegne “Dante 700” e “ControCanto”, StraborDante è il terzo appuntamento che va a concludere un percorso originale tutto dedicato alle celebrazioni del Sommo Poeta, tra Medioevo, musica contemporanea e multivisioni artistiche. Con l’XYQuartet e la particolarissima voce di John De Leo (ex leader dei Quintorigo) il pubblico sarà partecipe di un viaggio musicale fra jazz, rock e noise, sulla visionaria drammaturgia di Vincenzo De Vivo.



Il ricco immaginario dell’Inferno dantesco prende vita in uno spettacolo multimediale. Nove tappe tra incontri, dialoghi, allegorie, suggestioni e straordinarie invenzioni dalla Cantica più evocativa della Divina Commedia in un’azione artistica che riconduce la poesia alla sua origine più autentica, in simbiotica relazione con musica e immagine. “Strabordando” i confini della pièce teatrale, la rappresentazione conduce sin dentro la visione dell’Alighieri, restituendo tutta la vitalità e l’attualità della sua opera immortale. L’originale drammaturgia di Vincenzo De Vivo e il sound dell’XYQuartet - ensemble di spicco del panorama jazzistico italiano ed europeo composto da Nicola Fazzini (sax alto), Alessandro Fedrigo (basso elettrico), Saverio Tasca (vibrafono) e Luca Colussi (batteria) - dialogano con la voce unica di John De Leo e le multivisioni dell’artista Francesco Lopergolo. Ai brani originali di Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo, che descrivono i luoghi dei gironi infernali, si aggiungono gli arrangiamenti di quattro composizioni due-trecentesche, tra Laudari e mottetti medievali. La voce-strumento dell’eclettico De Leo, ora calda e grave, ora graffiante e sofferta, è in grado di interpretare le molteplici sfumature della composizione, dal canto alla recitazione, con una straordinaria presenza scenica. Un’interpretazione che, insieme alla live electronics affidata a Franco Naddei, restituisce la parola e i dialoghi con i celebri personaggi incontrati da Dante dalla “selva oscura” sino al cuore degli Inferi. StraborDante, nel suo mettere in atto il legame intrinseco tra sonorità, poesia e immagini restituisce tutta la vitalità e l’attualità di un’opera immortale, che ancora comunica la sua grandezza.



Lo spettacolo è realizzato nell’ambito di “Vivere all’italiana in musica”, iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, e di “A Casa Nostra – La rinascita dei Teatri per i Cittadini del Veneto”, progetto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, realizzato con il sostegno della Regione Veneto e in collaborazione con Arteven e il Teatro Stabile del Veneto e grazie alla residenza artistica di nusica.org, in cooperazione con la Fondazione Culturale Antonio Salieri e con Asolo Musica.I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro, l’ERT di Udine, i punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it; la Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17.00-19.00). Sono inoltre aperte le prevendite per tutti gli appuntamenti in cartellone nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.