L’isola di Medea, l'abbraccio di Gorizia a Pasolini e Callas

Adesso c’è un dvd e il ricordo dell’incontro così speciale fra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, sul set della “Medea” esattamente cinquant’anni fa, potrà restare vivo ed essere rivissuto attraverso il backstage de “L’isola di Medea”, la produzione Lagunamovies – Karel del regista Sergio Naitza che ha raccolto il racconto di protagonisti e testimoni di una grnde avventura cinematografica girata fra la laguna di Grado e la Cappadocia.

Ieri sera, l’appassionata presentazione al Kinemax di Gorizia, voluta e organizzata con entusiasmo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che ha permesso di rieditare il film includendo l’intervista inedita al Premio Oscar Dante Ferretti, e di realizzare un dvd al quale hanno collaborato anche la Fvg Film Commission, il coproduttore Erich Jost e l’Associazione Europa Cultura.

Grande festa e grande pubblico per l’amarcord di “Medea”, il talk che ha visto protagonisti l’attore Ninetto Davoli, l’ex atleta Giuseppe Gentile chiamato da Pasolini come Giasone della sua “Medea”, l’assistente di Maria Callas Nadia Stancioff, e ancora la giornalista Alessandra Zigaina che nella sua infanzia aveva vissuto l’atmosfera del set, il cartoonist Davide Toffolo che ha firmato l’immagine e i disegni del film, il regista Sergio Naitza che insieme alla giornalista Arianna Boria ha coordinato le fila della serata.

L’incontro ha permesso di seguire il filo rosso di quell’ “amore obliquo” che fra Pasolini e Callas, lo scrittore-regista più scomodo e provocatorio del momento e la cantante lirica più acclamata del mondo, si era via via alimentato a partire dalle riprese di “Medea”, e che per alcuni anni ha avvicinato due assoluti protagonisti della vita culturale del XX secolo.

A conclusione dell’incontro, nella Mediateca del palazzo del Cinema, il festoso vin d’honneur a cura di Borgo San Daniele e Fattoria Zoff, quindi l’affollata proiezione che ha permesso di ritrovare aneddoti e personaggi anche attraverso il racconto di chi aveva partecipato come comparsa, o semplicemente aveva assistito alle riprese in quell’estate del ’69 fra Grado e la laguna. Ha spiegato Dante Ferretti nella sua intervista inedita che "Sul set il rapporto di Pasolini con Maria Callas era diventato una forte amicizia. Sembravano due innamorati, era bello vedere questo risvolto di Pier Paolo, anche dopo le riprese e la sera stavano insieme. Si vedeva che Pasolini era molto toccato da questo probabile, impossibile amore".