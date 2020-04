L’isolamento favorisce le serie Tv

Se la luce in fondo al tunnel (un tunnel lungo, però) significa un allentamento, vuol dire forse che le settimane di autoisolamento alle spalle sono maggiori di quelle davanti. Ultima chance, dunque, per rimettere a posto la collezione di dischi, per leggere la piramide di libri ancora intonsi e tuffarsi come se non ci fosse un domani (!) nel mondo delle serie Tv. Che in tempi di Covid-19, con la tv generalista diventata un collettore di repliche, è l’unico modo per non pensare a come la vita è già cambiata.

Per orientarsi in questo variegato universo, fatto di mega produzioni e arditi esperimenti, grandi attori e sceneggiatori al top, serve un esperto. Ce l’abbiamo: è noto come Mr Torrent, il critico Tv ospite dal 2018 a L’uomo delle stelle, (su Telefriuli, ogni giovedì alle 22.45, attualmente sospesa in seguito ai ripetuti Dpcm). Dietro alla ‘maschera’ c’è un musicista con decenni di esperienza, il bassista Walter Sguazzin, insegnante di Ableton Live, amante delle nuove tecnologie musicali, autore di colonne sonore personalizzate, già in diversi gruppi storici e oggi nei Playa Desnuda.



“Io stranamente no. Ossia, ne vedo tante, ma come prima. Ho recuperato quelle in sospeso e mi sono relazionato con molte più persone, notando che, in effetti, adesso i fruitori di serie sono molti di più che due mesi fa”.“Per me, tutto è partito con Lost. Con questa serie ho iniziato ad apprezzare la narrazione a puntate: è stata fondamentale un po’ per tutti: pensa solo al fatto che anche gli sceneggiatori sviluppavano la narrazione in base alla reazione del pubblico in tempo reale!”.“Ci sono tanti aspetti diversi e il primo è quello recitativo: non puoi far fare tutto a Favino! Poi si va dalla scelta delle musiche agli aspetti della scrittura e qui il grosso problema è che non si osa. Prendiamo un esempio come Gomorra: una serie ‘scorretta’, violenta, con sottotitoli in italiano, che ha sfondato negli Usa, anche perché ha preso molto dalla serie tv Summerhouse Top Boy, ma questo ce lo teniamo per noi…”.“Facile: The Wire, Breaking Bad, Peaky Blinders, Mad Men e Boardwalk Empire. Se poi volete qualcosa per le ultime – speriamo – settimane di quarantena, consiglierei le due stagioni di Liar, un thriller drama molto British con sei episodi a stagione. Poi Unorthodox, che racconta il rifiuto di una ragazza di 19 anni di accettare il ruolo di donna nella comunità ebrea ultraortodossa del quartiere di Willamsburg a New York. Per chi non ha ancora visto Killing Eve, è una serie che funziona molto, scritta e prodotta da Phoebe Waller-Bridge, quella del gioiellino Fleabag. Poi The English Game, che racconta la storia della nascita del calcio come sport popolare. Ovviamente, tra gli imperdibili c’è Hunters”.“Il fatto che anche i colossi hanno deciso d’investire in questo settore porta forse verso un ridimensionamento della Tv come l’abbiamo conosciuta, a livello di intrattenimento. La pandemia ha aiutato molte persone a scoprire un mondo nuovo digitale: c’erano signore che due mesi fa mi parlavano per proverbi e ora mi chiedono se è meglio Zoom o Skype. E’ un cambio di comunicazione: o la tv si adegua, o resterà solo per fasce limitate”.“Normalmente concedo a quasi tutte le serie il primo episodio. Qualcuna, tipo La casa di carta, non arriva al 5° minuto, altre le tengo per i momenti di magra”.