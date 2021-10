L’Orchestra della Svizzera italiana apre la nuova stagione di musica

Appuntamento con la grande musica sinfonica domenica 31 ottobre 2021 alle 19.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in occasione del primo concerto della 25ma stagione di musica firmata dal Responsabile Direzione Artistica Musica Marco Feruglio e realizzata grazie anche al sostegno della Fondazione Friuli.



Ad esibirsi sul palcoscenico friulano saranno infatti l’Orchestra della Svizzera italiana - una delle più quotate d’Europa e non solo, grazie anche, negli anni recenti, al carisma di Markus Poschner che ne è direttore principale dal 2015 - e la violinista lettone Baiba Skride, vincitrice di prestigiosi concorsi e premi internazionali particolarmente apprezzata per la freschezza, la maestria e l’eleganza naturale del suo gesto.



Residente al LAC - Lugano Arte Cultura, la compagine elvetica vanta un’ampia programmazione concertistica e prestigiose collaborazioni con diversi altri direttori e con molti solisti di fama internazionale, sia in patria che fuori regione, come Martha Argerich e Sol Gabetta. Per il debutto sul nostro palcoscenico, dove sarà diretta da Markus Poschner, avremo il piacere di ascoltarla, dopo l’esecuzione di Blumine di Gustav Mahler, con la celebrata solista lettone nello splendido Concerto per violino e orchestra di Erich Wolfgang Korngold, compositore austriaco cresciuto sotto gli influssi di Richard Strauss e Gustav Mahler – che ne riconobbero subito il genio musicale – e divenuto poi prolifico autore di colonne sonore da premio Oscar. Dal 1945, quando fu scritto per il mitico Jascha Heifetz, questo meraviglioso brano è entrato nel repertorio di tutti i grandi violinisti fra i quali proprio Baiba Skride, che ne ha realizzato una memorabile incisione discografica. Concluderà il programma una delle partiture più popolari di tutti i tempi, la Quinta sinfonia in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.



BiglietteriaDal 26 ottobre al 4 dicembre la biglietteria di Via Trento 4 è aperta dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 31 ottobre la biglietteria sarà aperta dalle ore 18.00 fino all’inizio del concerto.Acquisti online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it.Informazioni per il pubblicoIn ottemperanza al decreto approvato il 22 luglio 2021, per l’accesso in sala è richiesta la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Rimangono inoltre obbligatori l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica) e il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso, nonché il divieto di creare assembramenti.