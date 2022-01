L’Oscar sceglie Trieste per la sua prima opera lirica

La stagione lirica e balletto del Teatro ‘Verdi’ di Trieste si aprirà venerdì 21, con repliche fino al 29 gennaio, con un debutto mondiale: quello di Amorosa Presenza, la prima opera lirica del premio Oscar Nicola Piovani, che già nel 2021 ha seguito in loco la nascita e l’evoluzione a fianco di orchestra, coro e cantanti. L’opera in due atti, su libretto di Aisha Cerami e dello stesso Piovani, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami e racconta una storia d’amore che si sviluppa tra equivoci, colpi di scena e travestimenti. Una vicenda, quella portata in scena con l’aiuto di Leila Fteita (scenografie), Miki Matsuse (coreografie) e Paolo Longo (maestro del coro), che racchiude molti elementi di una favola moderna e ha origini lontane: la prima idea risale addirittura al 1977, ma è rimasta da allora in un cassetto. Fino all’incontro tra Piovani e il Teatro Verdi, che ha voluto fortemente concretizzare il progetto, al punto da realizzare anche un documentario per raccontare i ‘dietro le quinte’ dei mesi di preparazione.