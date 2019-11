L’umorismo di Moni Ovadia per spiazzare il potere

Una zattera in forma di piccola scena approdava in teatro 26 anni fa. Trasportava cinque musicanti e un narratore che raccontava storie di gente esiliata e cantava le canzoni di quel popolo che illuminò e diede gloria alla diaspora. Dopo aver toccato tante destinazioni e aver riscosso un successo straordinario, Moni Ovadia e i suoi compagni di avventura saranno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 15 (e all’Odeon di Latisana sabato 16) con Dio ride. Nish koshe, un nuovo spettacolo ispirato alla tradizione del cabaret yiddish fatto di canzoni, musiche, piccole letture e tanto umorismo, dove l’ebraicità è raccontata in modo originale. Dopo lo storico Oylem Goylem, con Dio ride. Nish koshe (il sottotitolo significa in yiddish “così così”) Ovadia intraprende un nuovo viaggio umoristico-paradossale nei grandi temi della spiritualità ebraica che ci permette di guardare in modo nuovo la realtà, perché “l’umorismo è uno strumento poderoso per spiazzare il potere, le regole rigide, l’ossificazione del pensiero”.