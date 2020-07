L’unione fa la performance

L’arte non convenzionale negli spazi urbani decide di fare ‘rete’ e unire sei festival organizzati da 5 realtà culturali del Fvg. L’idea di Intersezioni, che coinvolgerà 21 Comuni per un totale di oltre 100 spettacoli, è stata elaborata per quasi un anno da Arearea, Circo all’inCirca, Felici ma Furlans, Puntozero e Quarantasettezeroquattro. L’alleanza ha fatto vivere con ottimismo il lockdown, pur dovendo rivedere un calendario già programmato. “Avremmo potuto mollare – dicono -, ma abbiamo deciso di guardare al domani, prendendo le difficoltà come una sfida, e trovare alternative, forti delle differenze e della visione comune”. Danza, teatro, circo, musica, performance e arti visive non convenzionali che ‘abitano’ gli spazi urbani della regione in forma itinerante e in maniera ‘alternativa’, con sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi e pratiche artistiche, sono dunque parte di un unico ‘dispositivo’ che favorisce collaborazioni per un pubblico ampio. Intersezioni ha lavorato a una versione rinnovata delle rassegne itineranti fin qui presentate: AreaDanza tornerà per la 10a edizione a Udine, Venzone e Palmanova dal 25 luglio; Art tal Ort porterà attori, clown, musicisti, pittori e danzatori l’8 e 9 agosto a Fagagna. Il festival multimediale Contaminazioni digitali si focalizzerà sul tema Ecosistemi partendo il 23 luglio da Udine; In\Visible Cities affronterà il tema Identità di confine a Gradisca d’Isonzo dal 3 settembre mettendo in dialogo arti visive e performative; il Microfestival, che racconta i territori del paesaggio montano di confine, è in programma dal 27 luglio, mentre l’ultima settimana di agosto, Udine sarà animata dal festival d’arte in strada Terminal.