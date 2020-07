L’uomo dei record Checco Zalone per il cinema sotto le stelle

Un appuntamento, quello con TOLO TOLO, nel segno della comicità e della leggerezza, in totale armonia con la spensieratezza estiva, sul grande schermo del giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio martedì 28 luglio ore 21.15. Zalone è l’uomo dei record del cinema italiano ma è e anche di più. Il successo del comico pugliese sta nel prendersi gioco del politicamente corretto e dei luoghi comuni. Elementi chiave della commedia all’italiana che hanno contagiato Paolo Virzì che ha scritto questo film con Zalone.



Spinazzola, cuore delle Murge pugliesi. Checco rifiuta il reddito di cittadinanza e apre un sushi restaurant ma, dopo l'entusiasmo iniziale, fallisce miseramente e decide di fuggire dai creditori e dal fisco "là dove è possibile continuare a sognare": ovvero in Africa, dove si improvvisa cameriere per un resort esclusivo. Lì incontra Oumar, cameriere con il sogno di diventare regista e la passione per quell'Italia conosciuta attraverso il cinema di Pasolini. Improvvisamente in Africa scoppia la guerra e i due sono costretti a emigrare, anche se Checco non punta all'Italia ma ad uno di quei Paesi europei in cui le tasse e la burocrazia sono meno pressanti che nel Bel Paese. A loro si uniranno la bella Idjaba e il piccolo Doudou. Riusciranno i nostri eroi a portare a termine il "grande viaggio da clandestini"?.