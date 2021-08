L'Amoreamaro di Maria Mazzotta a buttrio

Una serata da non perdere, domenica 8 a Buttrio, piena di musica ed emozioni, con una cantante - Maria Mazzotta - che ha nella voce tutto il calore e i colori della terra del Sud. Assieme alle canzoni del suo cd Amoreamaro, un evento dalla grande forza emozionale reso ancora più unico dalla fisarmonica di Bruno Galeone.



Durante lo spettacolo si andrà dagli stornelli ai brani della tradizione riarrangiati e arricchiti con nuove sonorità e parole. Ci saranno anche le pietre miliari della grande canzone Italiana come Lu pisci Spada di Domenico Modugno, Tu non mi piaci più, portata al successo da Gabriella Ferri, e Rosa canta e cunta della grande cantautrice siciliana Rosa Balistreri.



Si potranno anche ascoltare due inediti in lingua salentina: Nu me lassare, una dolorosa ballata d'amore, un'invocazione a chi non c'è più, e Amoreamaro, una pizzica, tradizionalmente ritmo risanatore per le tarantolate, che idealmente si prefigge di guarire un mondo malato.



L’evento è proposto dal calendario della Rassegna Estiva organizzata da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' composta dai Comuni di: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è a Buttrio, presso il Parco di Villa di Toppo Florio oppure nella Sala Consiglio della Villa in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279.



Domenica 8 agosto 2021

Ore 21.00

Parco di Villa di Toppo Florio (Sala Consiglio presso la Villa di Toppo Florio in caso di pioggia), Buttrio

Prenotazione obbligatoria a Folk Club Buttrio via telefono o whatsapp al 331 1077279