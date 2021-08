L'anima classica di Note del Timavo con i giovani talenti

L'anima classica di Note del Timavo XXXIV edizione, procede spedita verso una nuova esperienza: "Spazio Giovani Talenti". Dopo una prima sezione estiva tenuta presso la storica sede della chiesa di S. Giovanni in Tuba (TS), e dopo il grande successo della parte dedicata a Tango da Pensare Estate, presso il Castello di Colloredo di Monte Albano, la sede scelta per i prossimi quattro concerti in programma, è la chiesa dei SS. Andrea e Mattia, (costruita nel XIV secolo), sempre a Colloredo di Monte Albano, a partire da lunedì 9 agosto, ore 21.00.



I concerti, dedicati alla figura del Maestro e i suoi allievi, proporranno tre giovani promesse del pianoforte.



Lunedì 9 agosto, ore 21.00, di scena Francesco Mazzonetto, laureato in pianoforte nell'anno accademico 2019/20 con il massimo dei voto e la lode all'ISSM " O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena. Attualmente si sta perfezionando con il M° Pier Narciso Masi, ma ha seguito numerose Masterclass Internazionali di alto perfezionamento pianistico. Martedì 10 agosto, ore 18.00, sarà la volta di Federica Marchionni, pianista folignate, perfezionata presso la prestigiosa Accademia di Santa Cecilia, Roma, ma che ha anche intrapreso un percorso con il Maestro Masi. Sempre martedì 10 agosto, ma alle ore 21.00, concerto conclusivo Giovani Talenti a tema: "Il mito di Dante nell'800". Con l'aiuto delle atmosfere create dalle tre opere dedicate alla Divina Commedia (Inferno, Purgatorio e Paradiso) da Stefano Peres, artista dalle antiche radici in Colloredo, Roberto Caselli introdurrà il concerto dedicato al romanticismo pianistico con alcuni aneddoti sul tema "L'importanza di Dante nell'800 nell'arte e nella musica". Tutti e tre gli eventi proporranno pagine accattivanti ed imponenti del repertorio pianistico.



Finale di questa mini serie da non perdere, mercoledì 11 agosto, ore 21.00, con il recital del Maestro Pier Narciso Masi, grande didatta indiscusso del panorama musicale italiano, oggi considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera con pianoforte, di casa a Note del Timavo. Programma dedicato a tre delle più famose sonate per pianoforte di L.van Beethoven.I concerti si terranno all'interno della chiesa ma per poter goderne all'aperto, nel piazzale fuori stante verranno poste sedute.I concerti sono ad ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anticovid previste, inviando una mail a info@puntomusicale.org, o telefonando al numero indicato sul sito www.puntomusicale.org