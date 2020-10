L'appuntamento con Visiokids diventa mensile

Sabato 24 ottobre alle ore 15.00 ritorna al Visionario l’appuntamento con Visiokids, il ciclo di film & giochi pensato per gli spettatori più piccoli, che dall’ottobre 2020 avrà cadenza mensile. E Visiokids per l’occasione riparte con una favola senza tempo: stiamo parlando de LA FRECCIA AZZURRA, capolavoro dell’animazione diretto da Enzo d’Alò e ora, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, disponibile in una nuovissima versione restaurata!



Sulle note di una magica colonna sonora composta da Paolo Conte, la storia narra delle disavventure della Befana, ingannata dal perfido assistente dottor Scarafoni, che la fa ammalare per sostituirsi a lei e vendere i giocattoli ai bambini ricchi anziché regalarli a tutti. I magici giocattoli però si animano e si ribellano per la felicità di tutti i bambini e del piccolo Francesco, che vedrà realizzare il suo sogno più grande: volare sulla freccia azzurra. Con il suo linguaggio semplice e il suo messaggio universale, LA FRECCIA AZZURRA è una storia capace, oggi come ieri, di coinvolgere grandi e piccini!



Sabato 24 ottobre il Visionario sarà anche uno del 100 cortili che, in collaborazione con Damatrà, ospiterà il compleanno di Gianni Rodari all’interno di Leggiamo 0-18, progetto di promozione del libro e della lettura della Regione FVG. L’associazione culturale 0432 curerà la lettura – prima della proiezione del film – intitolata ANCHE IL CHIODO HA UNA TESTA, piccole e divertenti storie scritte da Rodari che raccontano di bastoni fatati, autobus rampanti, omini di niente e di una miriade di cose da cercare con la lente!Oltre a poter ascoltare dal vivo le fiabe di Rodari, al termine della proiezione gli spettatori di VisioKids riceveranno una deliziosa merenda al sacco, offerta da Coop Alleanza 3.0.Con Visiokids si apre anche la speciale promozione “Family Combo”: cioè le nuovissime tariffe ultravantaggiose per le famiglie che il sabato pomeriggio decidono di andare al cinema Visionario! Tariffe da comporre in altrettante vantaggiose combinazioni di numeri e di prezzi. Per la famiglia “tipo” (2 adulti + 2 bambini), ad esempio, andare al cinema il sabato pomeriggio costerà in totale solo € 20.La Freccia Azzurra rimarrà in programmazione anche domenica 25 ottobre alle ore 15.00. L’appuntamento con VisioKids tornerà sabato 21 novembre, mentre ogni weekend sarà in programma un film pensato per il pubblico dei più giovani!VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.