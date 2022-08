L'Aquileia Film Festival dà appuntamento al 2023

Si è chiusa ieri sera la XIII edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema arte e archeologia, che ha animato Aquileia per una settimana, organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva, Firenze Archeofilm e con Comune di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio del Fvg, PromoTurismoFvg, Fondazione So.Co.Ba., Scuola Mosaicisti del Friuli e il sostegno di Solaris Yachts.

"Sette serate tra archeologia, storia e attualità che hanno registrato quasi sempre il tutto esaurito sulla piazza – sottolinea Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia - con 4.650 spettatori in platea, un riempimento dell’83% della capienza totale e tre serate con gli 800 posti a sedere completamente esauriti. Il dato straordinario, che ci conferma una volta in più quanto forte sia l’interesse del pubblico per le proposte culturali, è che accanto alla piazza reale tutte le sere c’era una piazza virtuale, collegata in diretta streaming, che ha totalizzato 10.323 utenti unici collegati da 11 Paesi: in testa Italia, Stati Uniti, Canada, Francia e Germania".

L’88% del pubblico presente ad Aquileia è over 40, l’86% circa di partecipanti proviene da territorio regionale, il 66% dalla provincia di Udine, il 15% dalla provincia di Gorizia, il 5% dalla provincia di Trieste. Altre presenze significative da Milano e Venezia e 30 persone da Francia e Germania. Il sito internet della Fondazione Aquileia ha avuto un incremento di utenti dell’87,8% nell’ultimo trimestre con 86,5% di nuovi utenti concentrati prevalentemente nel mese di luglio in cui sono state attivate le prenotazioni.

Sui social il pubblico risulta essere al 70% declinato al femminile con 107.929 utenti raggiunti su Facebook , un incremento del 442% di visite alla pagina e una fascia d’età raggiunta tra i 35-64 anni.

"La prossima edizione - annuncia Corciulo - si terrà dall’1 all’8 agosto 2023, l’obiettivo è continuare a indagare la storia per conoscere “i passi di chi ci ha preceduto” - come ha detto con grande efficacia Paolo Rumiz - ed entrare più consapevolmente nel futuro, coinvolgendo maggiormente, grazie alle nuove tecnologie, il pubblico dall’estero attraverso la rete degli istituti italiani di cultura e dei Fogolars Furlans".

Aquileia Film Festival è realizzato dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm grazie al sostegno dei soci della Fondazione Aquileia Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Aquileia, Arcidiocesi di Gorizia. Con il contributo di PromoTurismoFvg, il supporto di Pro Loco Aquileia, Associazione Imprenditori Aquileia, Protezione Civile di Aquileia, sponsor Solaris Yachts.