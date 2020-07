L'arte torna sul palcoscenico anche oltreconfine con il Festival di Lubiana

Nel 2020 si terrà già il sessantottesimo Festival di Lubiana. Finalmente è giunto il momento per l’arte di tornare sul palcoscenico. Nonostante la situazione attuale e le misure ad essa collegate, le linee guida sono come sempre l’eccellenza, la creatività, il desiderio di offrire al pubblico la migliore esperienza artistica e stupire anche gli appassionati di cultura più esigenti. Da luglio a settembre si potrà assistere a spettacoli di balletto e opera, musical, concerti da camera e sinfonici, spettacoli teatrali, la Colonia internazionale di arte figurativa, il Festival di Lubiana sul Ljubljanica, i master class e i workshop per bambini e giovani. A causa delle conseguenze del coronavirus eravamo incerti fino all’ultimo momento e siamo orgogliosi di ospitare al festival di quest’anno la straordinaria cantante lirica Anna Netrebko che canterà arie senza tempo insieme al tenore Yusif Eyvazov e un concerto dell’eccellente tenore Jonas Kaufmann che entusiasmerà il pubblico con la sua voce profonda. In programma molte straordinarie esibizioni slovene ed estere: l’inaugurazione con la Nona Sinfonia di Beethoven e il 3° concerto per pianoforte con la pianista Dubravka Tomšič Srebotnjak sotto la direzione del maestro Charles Dutoit, un concerto dedicato all’anniversario di Mojmir Sepe, le operette La contessa Maritza e Il Pipistrello, il trittico di balletto Falling Angels, l’opera Nabucco, l’orchestra I Solisti Veneti, la violinista Lana Trotovšek e la pianista Maria Canyigueral con l’esecuzione di tutte le sonate per violino di Beethoven, la première del musical Lolita di San Pietroburgo, la conclusione del festival con la famosa Orchestra Filarmonica della Scala di Milano e altro ancora. Sarà dato particolare risalto al 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven che è stato inserito nel programma più frequentemente del solito.

Programma completo su ljubljanafestival.si