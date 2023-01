L'elettronica made in Friuli viaggia in tutto il mondo

Gianluca Circosta, dj e produttore di musica elettronica di Ruda, monfalconese d'adozione, ha spopolato con il suo ultimo disco. “E' soldout, ma ci sarà una ristampa. E' andato benissimo anche online, ha avuto 100.000 visualizzazioni su YouTube e continua a crescere ogni giorno".

Gianluca è, da anni, un esponente dell'underground elettrico, famoso non solo in Friuli Venezia Giulia. Ha iniziato a 16 anni comprando i suoi primi giradischi e dischi, da lì la passione per il mondo del djing e la produzione, fino all'apertura della sua etichetta discografica "Wood Imprint".

Omnia, l'etichetta friulana gestita da due persone del settore come Nicola e Chiara, ha in mente una nuova release per l’opera di Gianluca Circosta, arricchita da un remixer d'eccezione.

Il Dj racconta del suo sogno, un disco con Elisa: “Mi piacerebbe accostare la sua voce a un disco elettronico "da ballo", speriamo si avveri”. Poi racconta di un progetto per i ragazzi con difficoltà che vorrebbe intraprendere: “Sto creando un percorso per bambini e ragazzi in difficoltà, dalla depressione a qualsiasi cosa affligga il loro vivere. Speriamo di partire presto. Vorrei trasmettere il mio mestiere ai bambini, ragazze e ragazzi e perché no anche gli adulti che vogliono mettersi in gioco”.