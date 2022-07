L'energia di Mannarino travolge il No Borders

Con un concerto iconico, in mezzo alla natura, per la 27esima edizione del No Borders Music Festival, Mannarino oggi pomeriggio ha entusiasmato il numeroso pubblico salito a piedi ai Laghi di Fusine.

Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, Mannarino oggi ha espresso nel migliore dei modi la sua profonda ricerca musicale con un sound attinto dai suoni d’Oltreoceano che si mescolano e incastrano alla perfezione con i suoni della sua musica.

L’acclamato e indiscusso protagonista del suo concerto è stato il nuovo album “V”, e le voci della foresta a cui si è ispirato, hanno fatto da eco al panorama unico dei Laghi di Fusine circondati dalla catena del Mangart. La performance ha fatto cantare e ballare anche molti dei suoi successi, ormai diventati dei classici, come: “L’Impero”, “Serenata Lacrimosa”, “Scetate Vajò”, “State Zitta” e il gran finale con “Me so ‘mbriacato”. Tremila i partecipanti, saliti a piedi, che hanno reso il concerto energico, surreale, unico.

Il No Borders Music Festival prosegue ai Laghi di Fusine domani, domenica 31 luglio, con il concerto di Brunori Sas. Già del 9:30 del mattino sono previste diverse attività (Forest Bathing, degustazioni guidate al vino, danza), alle ore 11:00 verrà aperta al pubblico l’area concerti che prenderanno il via alle ore 12:45 con l’opening act di Mox, seguito da Brunori Sas alle 14:00. L’area concerti sarà raggiungibile dalle aree parcheggio adibite e segnalate a Fusine in Valromana solamente in bicicletta e a piedi (da 35 a 60 minuti). È particolarmente consigliato l’arrivo a Fusine almeno un paio d’ore prima.

Gli ultimi biglietti per il concerto sono ancora acquistabili online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Idroelettrica Valcanale, Gore-Tex, Birra Kozel, ProntoAuto e Mastertent. Media partner Radio Deejay, Sky Arte e Farine Petra. Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com